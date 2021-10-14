Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака

14 октября 2021 14:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 15.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 15 октября 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен. Даже в выходной день не стоит оставлять дела совсем без присмотра. 

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Гороскоп Телец. Астрологи советуют вам вернуть свою личную жизнь на первый план, работа подождет.  

Гороскоп Близнецы. Не тот день, когда можно доверять малознакомым или незнакомым людям.

Гороскоп Рак. Постарайтесь с самого утра настроиться на позитив. 

Гороскоп Лев. Старайтесь выбрать первостепенные задачи для сегодняшнего трудового дня.

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Гороскоп Дева.  Не отталкивайте человека, который хотя и  виноват, признал свою вину и извиняется искренне.

Гороскоп Весы.  Вы сможете подтолкнуть человека к правильному решению, высказав свое мнение. 

Гороскоп Скорпион. Сегодня вы можете совершить спонтанную, но удачную покупку. 

Гороскоп Стрелец. Благоприятный день для начала ремонта и наведения порядка в своем доме. 

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Гороскоп Козерог. Постарайтесь донести до начальства свои идеи, которые могут стать основой для новой рабочей тактики и стратегии.

Гороскоп Водолей. Встреча со спонсорами, которая вероятна сегодня, пройдет, что называется, на высоте.

Гороскоп Рыбы. Свободное время желательно посвятить самым близким. 

Напомним, 

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