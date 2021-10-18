Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов

18 октября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
pixabay.com

Уже через несколько дней, 20 октября, Луна вступит в фазу полнолуния.

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Астрологи называют полнолуние особенным периодом, к которому необходимо внимательно подходить всем знакам Зодиакам.

Октябрьское полнолуние называется охотничьим, поскольку в прежние годы в это врем открывался сезон охоты.

Но важно другое, именно в полнолуние влияние на людей Луны оказывается максимальным. Чтобы не столкнуться с неприятностями в этот день, придерживайтесь следующих правил, их несложно запомнить.

5 запретов на Луну Охотника

1. Не решайте финансовые проблемы, а крупные покупки отложите на несколько дней. 

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2. Не берите деньги в долг и не давайте.

3. Полнолуние является крайне неблагоприятным временем для переезда.

4. Не стоит ставить физические рекорды.

5. Лучше не вступать в ссоры и не выяснять отношения.

Чем же заняться в период полнолуния? Астрологи рекомендуют избавиться от всего старого, неактуального и уже ненужного вам. 

Напомним, 

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