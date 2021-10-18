Полнолуние в октябре 2021 года: 5 основных запретов
Уже через несколько дней, 20 октября, Луна вступит в фазу полнолуния.
Октябрьское полнолуние называется охотничьим, поскольку в прежние годы в это врем открывался сезон охоты.
Но важно другое, именно в полнолуние влияние на людей Луны оказывается максимальным. Чтобы не столкнуться с неприятностями в этот день, придерживайтесь следующих правил, их несложно запомнить.
5 запретов на Луну Охотника
1. Не решайте финансовые проблемы, а крупные покупки отложите на несколько дней.
3. Полнолуние является крайне неблагоприятным временем для переезда.
4. Не стоит ставить физические рекорды.
5. Лучше не вступать в ссоры и не выяснять отношения.
Чем же заняться в период полнолуния? Астрологи рекомендуют избавиться от всего старого, неактуального и уже ненужного вам.
Напомним,