Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака

19 октября 2021 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 20.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 18 октября 2021 года, вторник.

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  Звезды советуют отдохнуть и поставить на паузу самые важные дела.

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Гороскоп Телец. Сегодня держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации.

Гороскоп Близнецы. Критику, которую вы сегодня услышите, не стоит принимать близко к сердцу.

Гороскоп Рак. Из-за чужого влияния вы можете пойти на поступки, о совершении которых затем пожалеете.

Гороскоп Лев. Перенесите поездки на другой день, оставайтесь дома. 

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Гороскоп Дева. Не отказывайтесь от предложения подработать. Возможно, со временем именно это дело станет вашим основным.

Гороскоп Весы. Не тот день, когда можно встретиться с родственниками и не поссориться. 

Гороскоп Скорпион. Из-за лени вы можете не сделать то, что планировали. 

Гороскоп Стрелец. Попробуйте на работе посвятить время проектам, которые вам действительно по душе.

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Гороскоп Козерог. Не тратьте зря энергию, если не уверены в успехе некого предприятия, то и не начинайте его. 

Гороскоп Водолей. Настроение, в котором вы будете пребывать в этот день, во много станет свидетельством вашего внутреннего состояния.

Гороскоп Рыбы.  Не стоит сегодня увлекаться процедурами красоты: что-то пойдет не так. 

Напомним, 

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