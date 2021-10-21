Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака

21 октября 2021 16:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 22.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 21 октября 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  Новое дело можно начинать, если вы точно подумали обо всех мелочах. 

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Гороскоп Телец. Сегодня вы сможете найти подход к любому человеку, просто не сомневайтесь в своей харизме.

Гороскоп Близнецы. День будет особенно благоприятным для тех, кто занимается творчеством. 

Гороскоп Рак. Благоприятное время для любого рода финансовых операций, а также заключения сделок. 

Гороскоп Лев. У вас в запасе не так много энергии, расходуйте ее с умом, общение можно отложить до выходных.

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Гороскоп Дева. Звезды не отговаривают от финансового риска, а напротив, одобряют его – можно, например, сделать ставку.

Гороскоп Весы. Внутренний голос поможет вам принять правильное решение касательно бизнеса. 

Гороскоп Скорпион. Освободите вечер для дружеской вечеринки, она вам нужна.

Гороскоп Стрелец. Вселенная будет давать вам сразу несколько знаков, расшифровав их, вы получите ответ на важный вопрос. 

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Гороскоп Козерог.  Перепады настроения сегодня испытывать многие – и вы в этом смысле не исключение.

Гороскоп Водолей. В семейной жизни будет царить тишь, гладь и божья благодать, поэтому не стоит испытывать судьбу.

Гороскоп Рыбы.  Пора устроить романтическое свидание с партнером, подсказывают звезды. 

Напомним, 

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