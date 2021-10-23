Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака

23 октября 2021 13:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 24.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 23 октября 2021 года, воскресенье.

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  Несмотря на статус выходного дня, удачными будут любые переговоры с партнерами.

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Гороскоп Телец. Вы сегодня не в лучшей форме, желательно избегать мест скопления людей, обходить толпу.

Гороскоп Близнецы. Этот день может принести встречи с давними знакомыми. 

Гороскоп Рак. Желательно заняться делами, которые вы тянете уже давно, вплотную. Если и дальше медлить, можно пропустить дедлайн.

Гороскоп Лев. Благоприятный день для принятия важных и ответственных решений. 

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Гороскоп Дева. Если у вас назрел какой-то грандиозный план, сегодня можно начать его реализовывать.

Гороскоп Весы. С вами по пятам ходит удача, можно рисковать и не сомневаться в себе.

Гороскоп Скорпион. Вам пора расслабиться, попробовать найти новый источник вдохновения. 

Гороскоп Стрелец. Не стоит сейчас пытаться поставить рекорд трудоспособности, астрологи советуют силы беречь. 

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Гороскоп Козерог. Финансовые трудности вот-вот останутся позади, поэтому не стоит слишком сильно о них переживать.

Гороскоп Водолей. Хороший день для налаживания отношений с близкими людьми. 

Гороскоп Рыбы. Звезды намекают о необходимости лучше отнестись к своим возможностям и не требовать невозможного от тех, кто рядом. 

Напомним, 

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