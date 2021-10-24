Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака

24 октября 2021 14:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 25.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 25 октября 2021 года, понедельник. 

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  Не исключен перевод на новую должность, новые знакомства принесут позитив.

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Гороскоп Телец. Вы сегодня способны решить проблему, которая отнимала у вас время и силы долгие месяцы.

Гороскоп Близнецы. Не стоит посвящать время ответственным делам, вам пока не хватает концентрации.

Гороскоп Рак. Воздержитесь от принятия решений, которые идут вразрез с ранее утвержденными планами или стратегиями.

Гороскоп Лев. Если сегодня возьмете деньги в долг, то будете со сложностями выполнять обязательства.

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Гороскоп Дева. Если на горизонте маячит новый проект, следует заручиться поддержкой влиятельных покровителей.

Гороскоп Весы. Свободное время посвятите отдыху и общению с приятными людьми.

Гороскоп Скорпион. Обучение, повышение квалификации, еще никому не вредило, а эмоции держите при себе.

Гороскоп Стрелец. Новые знакомые, которые предлагают быстрый заработок, не должны вызывать у вас доверия.

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Гороскоп Козерог. Не стоит опасаться риска, даже если вы, как правило, выбираете более безопасные пути в бизнесе.

Гороскоп Водолей. Пора сконцентрироваться на главном и не замечать суеты окружающих их людей.

Гороскоп Рыбы. Вы способны сгенерировать множество интересных идей.

Напомним, 

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