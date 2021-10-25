Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака

25 октября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 26 октября 2021 года, вторник. 

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  В этот день при помощи своего фирменного упрямства вы можете многого достичь. 

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Гороскоп Телец. Не стоит делать за людей их работу, даже если очень просят и обещают помочь вам в будущем (не помогут).

Гороскоп Близнецы. Не тот день, когда стоит обманывать близких и фантазировать в разговорах.

Гороскоп Рак. Астрологи призывают не терпеть несправедливость по отношению к себе или вашим близким. 

Гороскоп Лев. Если назревает выяснение отношений с родными людьми, удалитесь под благовидным предлогом работы и дедлайнов. 

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Гороскоп Дева. Вы можете поддаться деструктивному влиянию человека, 

Гороскоп Весы. Отстаивать свое мнение — дело благородное, отмечают астрологи.

Гороскоп Скорпион. Прекрасный день, чтобы провести продуктивные и хорошие переговоры.

Гороскоп Стрелец. Если вы сегодня хотите помочь близкому человеку, не сомневайтесь и предлагайте свою поддержку.

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Гороскоп Козерог.  Не исключено, что вы встретитесь с человеком, который многое значил для вас в прошлом.

Гороскоп Водолей. Не отказывайте себе в маленьких удовольствиях, они принесут позитивные эмоции. 

Гороскоп Рыбы. Можно поговорить с начальством об улучшении условий труда.

Напомним, 

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