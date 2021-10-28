Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
28 октября 2021 00:20
Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва является благоприятным для покупок в ювелирных магазинах, посещения театров и выставок. Астрологи призывают лишних волнений избегать. Займитесь реализацией наиболее честолюбивых замыслов.
Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.