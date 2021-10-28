Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва является благоприятным для покупок в ювелирных магазинах, посещения театров и выставок. Астрологи призывают лишних волнений избегать. Займитесь реализацией наиболее честолюбивых замыслов.

Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.

Наступил двадцать второй лунный день, сегодня вы можете обнаружить свое счастье или понять, как максимально быстро достичь цели. В этот день любая авантюра обернется для вас победой. Если ощущаете всплеск энергии, то займитесь физической работой или спортом.