Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

28 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

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Период лунного Льва является благоприятным для покупок в ювелирных магазинах, посещения театров и выставок. Астрологи призывают лишних волнений избегать. Займитесь реализацией наиболее честолюбивых замыслов. 

Люди становятся неустойчивы к лести и невнимательны при подписании документов.

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Наступил двадцать второй лунный день, сегодня вы можете обнаружить свое счастье или понять, как максимально быстро достичь цели. В этот день любая авантюра обернется для вас победой. Если ощущаете всплеск энергии, то займитесь физической работой или спортом. 

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