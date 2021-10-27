Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака

27 октября 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 28.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 26 октября 2021 года, четверг. 

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  Вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, если не станете в себе сомневаться.

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Гороскоп Телец. Вам нужно набраться терпения, если хотите оказаться в победителях в конечном счете. 

Гороскоп Близнецы. К сожалению, удача от вас отвернется, сократите количество дел до возможного минимума.

Гороскоп Рак. Звезды отмечают, что вам не хватает ярких эмоций, чтобы радоваться жизнью. 

Гороскоп Лев. Вы можете встретиться с человеком, который вернет вам подростковую аудиторию.

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Гороскоп Дева. Астрологи советуют вам избегать мест массового скопления людей, так вы избежите неприятностей.

Гороскоп Весы. Вы, наконец, сможете познать истинное спокойствие. 

Гороскоп Скорпион. Сегодня ваше основное желание будет заключаться в поиске полного комфорта. 

Гороскоп Стрелец. В этот день ваше настроение будет меняться, а окружение потерпит определенную трансформацию.

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Гороскоп Козерог.  Не исключено, что придется внезапно принимать гостей: вы будете им рады, несмотря на неожиданность. 

Гороскоп Водолей. Не тот день, когда стоит излишне активно действовать на работе.

Гороскоп Рыбы. Рыбы, 28 октября вы, вероятно, окажетесь выбиты из колеи и обескуражены.

Напомним, 

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