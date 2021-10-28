Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака

28 октября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.10.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 29 октября 2021 года, пятницу. 

Знак месяца — Весы.                

Гороскоп Овен.  На работе все будет хорошо, если вы не будете афишировать свои амбиции. 

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Гороскоп Телец. Астрологи не рекомендуют заниматься новыми делами или присоединяться к проекту, подразумевающему командую работу.

Гороскоп Близнецы. Не бросайтесь из крайности в крайности, выработайте стратегию и держитесь ее!

Гороскоп Рак. Нестандартный подход к любому делу поможет вам выйти победителем из любого профессионального соревнования.

Гороскоп Лев. Излишняя легкомысленность в отношении с деньгами чревата серьезными потерями. 

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Гороскоп Дева. Помните, что сомневаться в себе — это нормально. Если вам нужно время подумать, прямо об этом попросите.

Гороскоп Весы. День вас ожидает напряженный, придется сильно постараться, чтобы все успеть. 

Гороскоп Скорпион. Сложный день, который может обернуться конфликтными ситуациями, если вы проявите несдержанность. 

Гороскоп Стрелец. Не тот день, когда следует рассматривать серьезно варианты дополнительного заработка.

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Гороскоп Козерог.  Нужно проявить осторожность и внимательность при выполнении любого дела, чтобы не допустить ошибки.

Гороскоп Водолей. Креативность не раз спасала вам от провала, в этот раз все произойдет так же. 

Гороскоп Рыбы. Старайтесь отдавать долги и не брать их снова, распоряжайтесь деньгами с умом. 

Напомним, 

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