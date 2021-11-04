Лунный гороскоп на 4 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

4 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 4 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для принятия наиболее ответственных решений, способных изменить вашу жизнь. Этот знак также связан с возросшей интеллектуальной активностью, что благотворно скажется на абсолютно любой деятельности.

Можно брать на себя любые обязательства, они окажутся посильными. 

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Наступил двадцать девятый лунный день, он довольно неблагоприятный. Астрологи предупреждают, что жизненный тонус человека в четверг будет понижен, это чревато проявлением хронических болезней. Есть вероятность случайных травм, повышается риск быть обманутым.

Желательно провести этот день дома.  

Напомним,

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