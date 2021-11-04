Лунный гороскоп на 4 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона подходит для принятия наиболее ответственных решений, способных изменить вашу жизнь. Этот знак также связан с возросшей интеллектуальной активностью, что благотворно скажется на абсолютно любой деятельности.

Можно брать на себя любые обязательства, они окажутся посильными.

Наступил двадцать девятый лунный день, он довольно неблагоприятный. Астрологи предупреждают, что жизненный тонус человека в четверг будет понижен, это чревато проявлением хронических болезней. Есть вероятность случайных травм, повышается риск быть обманутым.

Желательно провести этот день дома.

Напомним,