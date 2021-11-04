Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

4 ноября 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 05.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 5 ноября 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Скорпион.              

Гороскоп Овен. Усталость не повод отказываться от активной деятельности. Так вы ее и прогоните. 

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Гороскоп Телец. Предпочтительнее заниматься физическим трудом, а интеллектуальные подвиги перенести на завтра!

Гороскоп Близнецы. Опирайтесь на позитивные вещи в вашей жизни. 

Гороскоп Рак. Сегодня любой шаг назад, даже самый минимальный, отбросит вас очень далеко. 

Гороскоп Лев. Прекрасный день для смены имиджа, похода в салон красоты или, например, сеанса СПА-процедур дома. 

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Гороскоп Дева. Не пренебрегайте возможностью заработать даже небольшую сумму средств, если работа нравится. 

Гороскоп Весы. Не делитесь с окружающими планами, которые можно перехватить. 

Гороскоп Скорпион. Останьтесь дома, поработайте в привычном и комфортном для вас пространстве. 

Гороскоп Стрелец. Не начинайте новые дела, подтяните оставшиеся. 

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Гороскоп Козерог. Вмешательство в чужую личную жизнь с любой целью может дорого вам обойтись, предупреждают звезды. 

Гороскоп Водолей. Не поддавайтесь желанию все бросить, продолжайте бороться. 

Гороскоп Рыбы. Звезды настоятельно не рекомендуют вам брать деньги в долг.

Напомним, 

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