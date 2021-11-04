Успевайте влюбиться: астролог рассказала, кто найдет любовь до конца года

До конца 2021 года осталось почти два месяца! И это время некоторые знаки Зодиака должны потратить на поиск своей половинки!

Любовный гороскоп прогнозирует любовные переживания четырем знакам Зодиака, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Телец (21.04 – 21.05)

Вы эмоциональный и чувственный знак, можете влюбиться за несколько секунд. Однако из нескольких претендентов на ваше сердце придется выбрать одного: с этим человеком вы сможете стать счастливым на долгие годы. Не ошибитесь!

Вы найдете свою любовь неожиданно и внезапно. Это может быть обычное знакомство в парке или к вам на работу возьмут нового сотрудника.

Главное, оценить по достоинству нового знакомого, иначе можете остаться на Новый год в одиночестве.

Дева (22.08 – 23.09)

Рыбы (19.02 – 20.03)

Конец года вам подарит яркий и страстный роман, но не переживайте: не все, что горит ярко, сразу же тухнет. Астрологи считают, что вам под силу будет сделать этот огонь своим спутником навсегда. Лишь постарайтесь.

Рыбы – точнее, одинокие представители знака – должны быть готовы к тому, что человек, предназначенный им судьбой, встретится на их жизненном пути. Причем произойдет все так просто и обыденно, что они даже расстроятся – таким романтическим людям, как они, хочется романтического знакомства.

Напомним,