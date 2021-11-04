Успевайте влюбиться: астролог рассказала, кто найдет любовь до конца года
До конца 2021 года осталось почти два месяца! И это время некоторые знаки Зодиака должны потратить на поиск своей половинки!
Любовный гороскоп прогнозирует любовные переживания четырем знакам Зодиака, рассказывает астролог Людмила Булгакова.
Овен (21.03 – 20.04)
Телец (21.04 – 21.05)
Вы найдете свою любовь неожиданно и внезапно. Это может быть обычное знакомство в парке или к вам на работу возьмут нового сотрудника.
Главное, оценить по достоинству нового знакомого, иначе можете остаться на Новый год в одиночестве.
Дева (22.08 – 23.09)
Рыбы (19.02 – 20.03)
Рыбы – точнее, одинокие представители знака – должны быть готовы к тому, что человек, предназначенный им судьбой, встретится на их жизненном пути. Причем произойдет все так просто и обыденно, что они даже расстроятся – таким романтическим людям, как они, хочется романтического знакомства.
Напомним,