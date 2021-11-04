Успевайте влюбиться: астролог рассказала, кто найдет любовь до конца года

4 ноября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Успевайте влюбиться: астролог рассказала, кто найдет любовь до конца года
Успевайте влюбится: астролог рассказала, кто найдет любовь до конца года
pixabay.com

До конца 2021 года осталось почти два месяца! И это время некоторые знаки Зодиака должны потратить на поиск своей половинки!

Любовный гороскоп прогнозирует любовные переживания четырем знакам Зодиака, рассказывает астролог Людмила Булгакова. 

Овен (21.03 – 20.04)

Читайте такжеОни станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Вы эмоциональный и чувственный знак, можете влюбиться за несколько секунд. Однако из нескольких претендентов на ваше сердце придется выбрать одного: с этим человеком вы сможете стать счастливым на долгие годы. Не ошибитесь!

Телец (21.04 – 21.05)

Вы найдете свою любовь неожиданно и внезапно. Это может быть обычное знакомство в парке или к вам на работу возьмут нового сотрудника.

Главное, оценить по достоинству нового знакомого, иначе можете остаться на Новый год в одиночестве. 

Дева (22.08 – 23.09)

Читайте такжеГод какого животного 2022 по восточному календарю
Конец года вам подарит яркий и страстный роман, но не переживайте: не все, что горит ярко, сразу же тухнет. Астрологи считают, что вам под силу будет сделать этот огонь своим спутником навсегда. Лишь постарайтесь.

Рыбы (19.02 – 20.03) 

Рыбы – точнее, одинокие представители знака – должны быть готовы к тому, что человек, предназначенный им судьбой, встретится на их жизненном пути. Причем произойдет все так просто и обыденно, что они даже расстроятся – таким романтическим людям, как они, хочется романтического знакомства.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

гороскоп любовный гороскоп Знаки Зодиака гороскоп 2021

Материалы по теме

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года
Гороскопы

Что нельзя делать в новолуние в ноябре 2021 года
Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 5 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Милли Бобби Браун официально подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови
Новости

Милли Бобби Браун официально подтвердила свой роман с сыном Джона Бон Джови
Ксения Мишина рассказала о панических атаках, которые довели ее до психбольницы
Новости

Ксения Мишина рассказала о панических атаках, которые довели ее до психбольницы

Популярное на сайте

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года

Они станут неприлично богаты: Павел Глоба назвал миллионеров 2022 года
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK