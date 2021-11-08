Гороскоп на 9 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

8 ноября 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 9 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 9 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 09.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 9 ноября 2021 года, вторник.

Знак месяца — Скорпион.     

Гороскоп Овен. Вы одинаково эффективно будете работать как над новыми делами, так и уже над начатыми. 

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Гороскоп Телец. Из-за избытка энергии вы можете вести себя порядком агрессивно. Возможно, стоит заняться спортом?

Гороскоп Близнецы. Если отношения с близкими не радуют, астрологи советуют именно с ними провести этот день.

Гороскоп Рак. Не стоит сегодня пользоваться чужими деньгами или имуществом. 

Гороскоп Лев. С самого утра вы будете излучать оптимизм, держитесь за свою веру в лучшее изо всех сил!

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Гороскоп Дева. Сегодня вы с легкостью сможете открыть нужную страницу в своей жизни, приняв решение, о котором давно думали. 

Гороскоп Весы. Старайтесь не подпускать к себе близко людей, которые заставляют вас чувствовать себя хуже.

Гороскоп Скорпион. Удача будет с вами во всех делах, не только профессиональных, но и личных-романтичных. 

Гороскоп Стрелец. В конфликте между близкими людьми желательно соблюдать нейтралитет.

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Гороскоп Козерог.  Рекомендуется на время отложить работу и побаловать себя: погулять на свежем воздухе, например.

Гороскоп Водолей. Ваша интуиция сработает на все 100%, если дойдет до планирования будущего. 

Гороскоп Рыбы.  Не стоит ожидать, пока вам предложат помощь: если вы нуждаетесь в ней, то просто попросите.

Напомним, 

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