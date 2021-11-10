Гороскоп на 11 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

10 ноября 2021 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 11 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 11 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 11.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 11 ноября 2021 года, четверг. 

Знак месяца — Скорпион.      

Гороскоп Овен. Посвятите свободное время, даже если его совсем мало, себе и уходу за собой.

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Гороскоп Телец. Из-за вашего скверного настроения дела будут продвигаться медленно и мучительно. Может быть, возьмете выходной?

Гороскоп Близнецы. Пришло время помириться с близким человеком, подать ему руку, если в конфликте есть и ваша вина. 

Гороскоп Рак. Не бойтесь менять имидж, особенно если давно задумали новую стрижку, например. 

Гороскоп Лев. Не тот день, когда нужно демонстрировать свою независимость в отношениях с партнером.

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Гороскоп Дева. Избавьтесь сегодня от всего лишнего в своей жизни, а затем проведите генеральную уборку и в своей голове. 

Гороскоп Весы. Осторожнее с обещаниями, в которых вы не уверены на 100%.

Гороскоп Скорпион. Держитесь на расстоянии от сплетниц: сегодня они сплетничают с вами, а завтра — о вас. 

Гороскоп Стрелец. Осторожнее с деньгами: берите с собой сумму, которая вам нужна, без запаса.

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Гороскоп Козерог. Не возлагайте слишком большие надежды на проект, которым вы сейчас занимаетесь. 

Гороскоп Водолей.  Мелкие бытовые неурядицы могут отвлекать от серьезной работы на протяжении всего дня. 

Гороскоп Рыбы.  Не исключено появление в вашей жизни человека, который поможет и поддержит. 

Напомним, 

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