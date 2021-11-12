Гороскоп Глобы на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков Зодиака

12 ноября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп Глобы на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков Зодиака
Гороскоп Глобы на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября для всех знаков Зодиака от астролога Тамары Глобы.

Знак месяца — Скорпион.      

Гороскоп Овен. Благоприятная неделя для бытовых дел, даже ремонт, начатый спонтанно, удастся завершить в кратчайшие сроки. 

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Гороскоп Телец. Проведите время с пользой для своего душевного комфорта, займитесь спортом, встретьтесь с близкими людьми.

Гороскоп Близнецы. Постарайтесь сосредоточиться на работе, чем больше вы успеете, тем более расслабленным себя почувствуете. 

Гороскоп Рак. главное, что вы должны сделать, так это взять на себя ответственность, не привлекая к решению проблем посторонних. 

Гороскоп Лев. Желательно побольше времени проводить в тишине и спокойствии, так быстрее уравняется ваш нестабильный эмоциональный фон. 

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Гороскоп Дева. Скорее всего, эта неделя запомнится вас встречей с интересными людьми, которые будут единомышленниками.

Гороскоп Весы. За советом обращайтесь к людям, которым можете доверять, случайные рекомендации ничего не стоят.

Гороскоп Скорпион. Активность во всех сферах жизни —это то, что поможет вам избавиться от плохого настроения раз и навсегда. 

Гороскоп Стрелец. Пришло время быть решительным, переходить от мыслей к действиям, так  вы добьетесь успеха. 

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Гороскоп Козерог.  На экваторе недели возможны конфликты с друзьями. В семье тоже не все гладко. Мир придет вместе с выходными.

Гороскоп Водолей. Неделя подходит для новых впечатлений. В выходные лучше остаться дома.

Гороскоп Рыбы. Если вы гармонизируете личные отношения, то проживете неделю не зря, очень даже. 

Напомним, 

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