Полнолуние в ноябре 2021 года: чем заняться, рассказала астролог

15 ноября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Полнолуние в ноябре 2021 года: чем заняться, рассказала астролог
Полнолуние в ноябре 2021 года: чем заняться, рассказала астролог
pixabay.com

В полнолуние влияние спутника Земли на организм человека достигает своего пика.

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Астролог Ирина Порохина напоминает, что полнолуние — это очень эмоциональное время, наполненное энергией Луны. Эмоции могут быть как позитивными, так и негативными, но их в любом случае будет много.  

Опасаться следует вспышек гнева, раздражительности, повышенной возбудимости, довольно часто полнолуние также вызывает у людей апатию, приступы грусти и даже плаксивость. В полнолуние учащаются ссоры, это факт.  И противостоять подобной тенденции можно лишь одним оружием, самоконтролем. 

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В полнолуние не утруждайте себя интенсивными физическими нагрузками и не начинайте новые важные дела. Не затевайте уборку в доме: она может носить хаотичный характер, стать причиной споров и конфликтов, а результаты могут быть непредсказуемыми.

Зато полнолуние отлично подходит для творческих людей на пороге нового проекта. Создавать что-либо в этот день — прекрасная идея. 

Напомним, 

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