Полнолуние в ноябре 2021 года: чем заняться, рассказала астролог
В полнолуние влияние спутника Земли на организм человека достигает своего пика.
Опасаться следует вспышек гнева, раздражительности, повышенной возбудимости, довольно часто полнолуние также вызывает у людей апатию, приступы грусти и даже плаксивость. В полнолуние учащаются ссоры, это факт. И противостоять подобной тенденции можно лишь одним оружием, самоконтролем.
В полнолуние не утруждайте себя интенсивными физическими нагрузками и не начинайте новые важные дела. Не затевайте уборку в доме: она может носить хаотичный характер, стать причиной споров и конфликтов, а результаты могут быть непредсказуемыми.
Зато полнолуние отлично подходит для творческих людей на пороге нового проекта. Создавать что-либо в этот день — прекрасная идея.
Напомним,