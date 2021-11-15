Полнолуние в ноябре 2021 года: чем заняться, рассказала астролог

Полнолуние в ноябре 2021 года: чем заняться, рассказала астролог

В полнолуние влияние спутника Земли на организм человека достигает своего пика.

Астролог Ирина Порохина напоминает, что полнолуние — это очень эмоциональное время, наполненное энергией Луны. Эмоции могут быть как позитивными, так и негативными, но их в любом случае будет много.

Опасаться следует вспышек гнева, раздражительности, повышенной возбудимости, довольно часто полнолуние также вызывает у людей апатию, приступы грусти и даже плаксивость. В полнолуние учащаются ссоры, это факт. И противостоять подобной тенденции можно лишь одним оружием, самоконтролем.

В полнолуние не утруждайте себя интенсивными физическими нагрузками и не начинайте новые важные дела. Не затевайте уборку в доме: она может носить хаотичный характер, стать причиной споров и конфликтов, а результаты могут быть непредсказуемыми.

Зато полнолуние отлично подходит для творческих людей на пороге нового проекта. Создавать что-либо в этот день — прекрасная идея.

Напомним,