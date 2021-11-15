Гороскоп на 16 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

15 ноября 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 16 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 16 ноября 2021 года,  вторник. 

Знак месяца — Скорпион.      

Гороскоп Овен. Путаница в делах может быть следствием вашей неорганизованности.

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Гороскоп Телец. Прекратите так часто возвращаться в прошлое, даже если воспоминания очень приятные. Жить нужно сейчас. 

Гороскоп Близнецы. Время наедине с собой может быть самым ценным для вас сегодня. 

Гороскоп Рак. Если в вашем распоряжении окажется крупная сумма средств, сделайте важную покупку. 

Гороскоп Лев. Не стоит в этот день брать на себя слишком много обязательств. 

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Гороскоп Дева. Судьба может давать вам множество знаков и подсказок, главное, оставаться внимательным, чтобы их заметить!

Гороскоп Весы. В сегодняшних спорах не родится истина, вы просто зря потратите время. 

Гороскоп Скорпион. Прекратите концентрироваться на негативе, так вы его же и привлекаете в свою жизнь. 

Гороскоп Стрелец. Велика вероятность того, что некогда любимый человек именно сегодня – телефонным звонком – напомнит вам о себе:

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Гороскоп Козерог. Займитесь делами, которые приносят вам удовольствие, чтобы сбросить скопившееся напряжение. 

Гороскоп Водолей.  Былые обиды, которые вы вдруг решите вспомнить, могут привести к новой ссоре. 

Гороскоп Рыбы. Творчество еще никогда не вредило вам, не повредить настроению и сегодня.

Напомним, 

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