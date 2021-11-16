Гороскоп на 17 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

16 ноября 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 17 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 17 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 17.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 17 ноября 2021 года,  среду.

Знак месяца — Скорпион.      

Гороскоп Овен. Проверяйте и перепроверяйте работу, сделанную сегодня. Очень вероятны ошибки. 

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Гороскоп Телец. Не стоит блокировать свои эмоции, с ними нужно работать, чтобы учиться контролировать себя. 

Гороскоп Близнецы. Не стоит гнаться за несколькими целями сразу, велик риск остаться с пустыми руками!

Гороскоп Рак. Вам нужно понять, чего вы хотите в отношениях, а не требовать от партнера проявить экстрасенсорные способности. 

Гороскоп Лев. Если вы находитесь в отношениях, то астрологи советуют, наконец, окунуться в них с головой. 

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Гороскоп Дева. Вам срочно нужно отдохнуть, возьмите на работе паузу, а в отношениях сведите общение к минимуму. 

Гороскоп Весы. На работе пора задуматься о карьерных перспективах. 

Гороскоп Скорпион. Не стоит опасаться собственных стремлений, если вы чего-то хотите, позвольте себе это.

Гороскоп Стрелец. Совет у астрологов для вас на среду один — проверяйте документы, которые подписываете!

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Гороскоп Козерог. Может быть тяжело в отношениях, но на оскорбления, вызванные стрессом, не стоит отвечать агрессией. 

Гороскоп Водолей. В отношениях наслаждайтесь счастьем. На работе просите о повышении.

Гороскоп Рыбы. Если работать, то результат не заставит себя ждать. Проблемой может стать ваша лень. 

Напомним, 

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