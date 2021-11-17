Гороскоп на 18 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

17 ноября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 18 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 18.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 18 ноября 2021 года,  четверг. 

Знак месяца — Скорпион.      

Гороскоп Овен. На работе следует поумерить свой пыл, в общении с начальством и коллегами придерживайтесь делового этикета. 

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Гороскоп Телец. Если вас все бесит, пришло время сделать паузу. Скорее всего, плохое настроение вызвано перенапряжением. 

Гороскоп Близнецы. Не отказывайтесь от предложения пообщаться с друзьями (и берите инициативу в свои руки).

Гороскоп Рак. Если в очередной раз окажитесь правы, не зазнавайтесь.

Гороскоп Лев. В этот день астрологи рекомендуют вам прислушаться к тому, что о вас говорят окружающие (даже если вам обычно нет до этого дела).

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Гороскоп Дева. Лучшие мысли придут вам в голову, когда вокруг воцарится спокойствие и относительная тишина. 

Гороскоп Весы. В этот день вы можете быть уязвимы в эмоциональном плане, держитесь подальше от стрессов!

Гороскоп Скорпион. Хорошо подумайте, хотите ли вы узнать правду, она может оказаться довольно болезненной для вас. 

Гороскоп Стрелец. День будет эмоциональным и запоминающимся, настройтесь на позитив!

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Гороскоп Козерог. Пока ваше здоровье нельзя назвать идеальным, не нагружайте себя большими массивами работы. 

Гороскоп Водолей. Вам придется довериться человеку, который находится рядом. 

Гороскоп Рыбы. Если вы занимаетесь важным проектом, не брезгуйте взглядом со стороны, он очень важен!

Напомним, 

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