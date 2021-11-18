Гороскоп на 19 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

18 ноября 2021 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 19 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 19 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 19.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 19 ноября 2021 года,  пятницу.

Знак месяца — Скорпион.       

Гороскоп Овен. Постарайтесь сегодня бережно относиться к чувствам своих близких и никого не задевать. 

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Гороскоп Телец. Звезды предостерегают вас браться за сложные проекты, неожиданные неприятности могут все испортить. 

Гороскоп Близнецы. Не распыляйтесь на мелкие дела, они отнимут много времени и все силы.

Гороскоп Рак. За советом обращайтесь к людям, которые с вам не первый год: только им можно полностью доверять. 

Гороскоп Лев. Высокомерное отношение к самым близким друзьям может вернуться неожиданными ответными действиями.

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Гороскоп Дева. Не стоит сегодня, традиционно для вас, брать на себя всю ответственность и единолично отвечать за последствия.

Гороскоп Весы. Если не сможете выбрать одно приоритетное дело, закончите день без достижений. 

Гороскоп Скорпион. Пришло время подвести определенные итоги своей жизни, чтобы скорректировать курс.

Гороскоп Стрелец. Не торопитесь! Иначе все сделанные сегодня дела не будут иметь смысла из-за досадных ошибок. 

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Гороскоп Козерог. Вам необходимо время, чтобы отвлечься от профессиональной деятельности, расслабиться и передохнуть.

Гороскоп Водолей. Не подписывайте сегодня документы, соглашения и даже чеки. 

Гороскоп Рыбы. Любые занятия профессионального свойства вряд ли окажутся в этот день успешными.

Напомним, 

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