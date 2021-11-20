Лунный гороскоп на 20 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

20 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Лунный гороскоп на 20 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Период лунного Тельца принесет некоторое усиление мыслительных способностей, но в тоже время вам придется бороться с инерционностью, склонностью к лени и желанием отложить самые важные дела на понедельник.

Благоприятное время для реализации маленьких прихотей, например, вкусного ужина в ресторане.

Читайте такжеВыходные и праздники в октябре 2021 года в Украине
Наступил пятнадцатый лунный день, полная луна! Этот день наполнен искушениями, поэтому вы должны внимательно относиться к каждому своему выбору. Именно от вашей воли будет зависеть то, куда заведут вас обстоятельства. С близкими повышается вероятность конфликтов. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

астрология Знаки Зодиака лунный гороскоп лунный гороскоп на день

Материалы по теме

Гороскоп на 20 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 23 серию от 27.10.2021
Сериалы

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 23 серию от 27.10.2021
Холостячка-2: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021
Новости

Холостячка-2: кто покинул проект в 10 выпуске от 19.11.2021

Популярное на сайте

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой

Названа группа крови с самым сильным иммунитетом: природа наделила вас суперсилой
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK