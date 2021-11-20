Лунный гороскоп на 20 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 20 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

Период лунного Тельца принесет некоторое усиление мыслительных способностей, но в тоже время вам придется бороться с инерционностью, склонностью к лени и желанием отложить самые важные дела на понедельник.

Благоприятное время для реализации маленьких прихотей, например, вкусного ужина в ресторане.

Наступил пятнадцатый лунный день, полная луна! Этот день наполнен искушениями, поэтому вы должны внимательно относиться к каждому своему выбору. Именно от вашей воли будет зависеть то, куда заведут вас обстоятельства. С близкими повышается вероятность конфликтов.

Напомним,