Гороскоп на 21 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

20 ноября 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 21 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 21 ноября 2021 года,  воскресенье. 

Знак месяца — Скорпион.       

Гороскоп Овен. Прекрасный день для встреч, наполненных романтикой и поцелуями украдкой. 

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Гороскоп Телец. Если у вас пока нет пары, сегодня вы можете повстречать человека, на которого сразу обратите внимание. 

Гороскоп Близнецы. Уделите время себе, подумайте о вещах, которые давно не дают покоя. 

Гороскоп Рак. Наступает благоприятное время для любой командной работы или ее планирования в кругу единомышленников. 

Гороскоп Лев. Не повода тревожиться, все у вас получится в этот день как нельзя лучше. 

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Гороскоп Дева. Поработайте над своим душевным равновесием, пора избавиться от тревог, не имеющих под собой оснований.

Гороскоп Весы. Пришло время пересмотреть свою стратегию и, возможно, планы на ближайшее будущее.

Гороскоп Скорпион. Не упускайте возможности пообщаться с другом, время, проведенное в такой компании, будет и приятным, и полезным. 

Гороскоп Стрелец. У вас хватит сил на все задуманное, главное, не отвлекаться на посторонние вещи. 

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Гороскоп Козерог. Ожидается насыщенный, но благоприятный день, проведите его с самыми близкими!

Гороскоп Водолей. Постарайтесь посвятить выходной делам, которые приносят вам глубокое моральное удовлетворение. 

Гороскоп Рыбы. Не ссорьтесь, если план приходится менять, в импровизации есть свои плюсы. 

Напомним, 

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