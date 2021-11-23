Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
23 ноября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Рак.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Рака принесет повышенную эмоциональность и впечатлительность. Рекомендуется заниматься домашними делами, создавать вокруг себя уют, заботиться и опекать близких людей. Будьте понимающим сегодня.
Не советуют астрологи посвящать время серьезным проектам, что-то обязательно пойдет не так.
Напомним,