Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

Период лунного Рака принесет повышенную эмоциональность и впечатлительность. Рекомендуется заниматься домашними делами, создавать вокруг себя уют, заботиться и опекать близких людей. Будьте понимающим сегодня.

Не советуют астрологи посвящать время серьезным проектам, что-то обязательно пойдет не так.

Наступил девятнадцатый лунный день, поможет вам расширить свои профессиональные возможности. Повышение качества деятельности будет связано и с возрастанием вашей ценности как сотрудника. Это день, вас могут порадовать неожиданной премией или как-то еще отметить мастерство.

Напомним,