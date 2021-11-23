Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака

23 ноября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рак.

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Период лунного Рака принесет повышенную эмоциональность и впечатлительность. Рекомендуется заниматься домашними делами, создавать вокруг себя уют, заботиться и опекать близких людей. Будьте понимающим сегодня.

Не советуют астрологи посвящать время серьезным проектам, что-то обязательно пойдет не так.  

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Наступил девятнадцатый лунный день, поможет вам расширить свои профессиональные возможности. Повышение качества деятельности будет связано и с возрастанием вашей ценности как сотрудника. Это день, вас могут порадовать неожиданной премией или как-то еще отметить мастерство. 

Напомним,

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