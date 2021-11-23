Гороскоп на 24 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

23 ноября 2021 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 24 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 24.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 24 ноября 2021 года,  среду.

Знак месяца — Стрелец.       

Гороскоп Овен. Не делайте больно вашему партнеру, даже если у самого есть причины злиться или обижаться. 

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Гороскоп Телец. Даже если в отношениях придется преодолевать препятствия, результат вас обязательно порадует. 

Гороскоп Близнецы. День будет наполнен делами, которые нужно было сделать еще вчера. 

Гороскоп Рак. Не бойтесь проявлять на работе лидерские качества, а в отношениях, пусть и дипломатично, отстаивать свое мнение. 

Гороскоп Лев. Любая агрессия, объектом которой вы можете стать, будет связана с плохим настроение посторонних.

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Гороскоп Дева. Доверяйте своей интуиции; свободное время желательно уделить работы над собой и профессиональными качествами.

Гороскоп Весы. Вам сегодня понадобится одно из основных умений знака, балансировать! Выдерживать гармоничное соотношение. 

Гороскоп Скорпион. Если вы достигли промежуточного позитивного результата, обязательно похвалите себя за это. 

Гороскоп Стрелец. Желательно позаботиться о запасном плане на работе. В отношениях, скорее всего, наступит неблагоприятный период.

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Гороскоп Козерог. Вам потребуется показать профессионализм на работе, чтобы доказать начальству, чего вы стоите на самом деле.

Гороскоп Водолей. Не закапывайте талант в землю, даже если с первого раза вы не достигли результата.

Гороскоп Рыбы. Нужно экономить. В отношениях пройдите тест по финансовым возможностям. 

Напомним, 

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