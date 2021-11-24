Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

24 ноября 2021 14:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 25.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 25 ноября 2021 года,  четверг. 

Знак месяца — Стрелец.       

Гороскоп Овен. Карьерные цели важны, однако они не должны влиять на вашу личную жизнь.

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Гороскоп Телец. Вам будет сложно держать эмоции при себе, однако от спокойствия в четверг зависит успех. 

Гороскоп Близнецы. Пришло время отложить дела и отдохнуть, набраться сил перед новым рывком.

Гороскоп Рак. Не требуйте от себя слишком многого, постарайтесь делать перерывы в работе, особенно интенсивной.

Гороскоп Лев. В четверг вы будете и сами пребывать в прекрасном настроении, и другим настроение улучшать одним своим присутствием.

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Гороскоп Дева. Источник энергии, который позволял вам быть настолько активным человеком, может вскоре иссякнуть. Пожалейте себя, экономьте силы!

Гороскоп Весы. Маловероятны значительные перемены в жизни, но день запомнится позитивными моментами. 

Гороскоп Скорпион. Не стоит браться за проекты, если не готовы разделить власть и полномочие с другими членами команды.

Гороскоп Стрелец. День обещает массу общения и новых знакомств, в том числе перспективных.

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Гороскоп Козерог. Вы столкнетесь с проблемами, но сможете выйти из схватки с ними победителем, положившись на себя!

Гороскоп Водолей. Возможны перемены в настроении, нервные перегрузки. 

Гороскоп Рыбы. Желательно побольше времени провести наедине с собой, подумать о будущем. 

Напомним, 

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