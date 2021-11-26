Гороскоп на 27 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

26 ноября 2021 14:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 27 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 27 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 27.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 27 ноября 2021 года,  субботу.

Знак месяца — Стрелец.        

Гороскоп Овен. Вдохновение и работоспособные идеи приведут вас к хорошему результату. 

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Гороскоп Телец. Не бойтесь делать первый шаг, ваши усилия должны быть пропорциональны желанию достичь цели.

Гороскоп Близнецы. Контролируйте свои эмоции, слова и, главное, поступки. 

Гороскоп Рак. Даже неудачи могут быть полезны, если затем вы проведете работу над ошибками. 

Гороскоп Лев. Страхи, особенно безосновательные, не должны быть сдерживающим фактором для вас. 

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Гороскоп Дева. На работе желательно напомнить коллегам, что для вас важны личные границы, которые желательно не нарушать. 

Гороскоп Весы. Вселенная щедро наделит день возможностями, не пропустите свой шанс. 

Гороскоп Скорпион. В отношениях нельзя только принимать любовь, вашего партнера такой расклад точно не устроит.

Гороскоп Стрелец. Отпустите, наконец, прошлое, ведь у вас и в настоящем происходит много интересного. 

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Гороскоп Козерог. Пора добавить в отношения страсти, секса, жажды. Вы с партнером наверняка изголодались по таким эмоциям.

Гороскоп Водолей. Прекратите себя критиковать, отнеситесь к себе с любовью и уважением, которых заслуживаете. 

Гороскоп Рыбы. Вам необходимо найти человека, который станет крепкой опорой и поддержкой. 

Напомним, 

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