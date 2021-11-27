Гороскоп на 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28.11.2021 для всех знаков Зодиака!
Узнайте свой гороскоп на 28 ноября 2021 года, воскресенье.
Знак месяца — Стрелец.
Гороскоп Овен. Вы можете стать жертвой собственного перфекционизма, если не понизите ставки.
Гороскоп Близнецы. У вас может случиться приступ неожиданной зависти (но так бывает).
Гороскоп Рак. Определите для себя приоритеты на выходной день и не отступайте от намеченных планов.
Гороскоп Лев. Не стоит сегодня заниматься финансовыми делами, астрологи предупреждают: что-то обязательно пойдет не так.
Гороскоп Весы. Вы можете почувствовать гиперактивность, излишни энергии используйте в спорте.
Гороскоп Скорпион. Не стоит сразу от нее отказываться: дело пахнет большими деньгами, и эти деньги стоят риска.
Гороскоп Стрелец. Не растрачивайте силы на мелкие дела, займитесь чем-то действительно важным.
Гороскоп Водолей. Неприятности сегодняшнего дня могут привести к приступу ревности.
Гороскоп Рыбы. Отличный день для творчества и отдыха. Но заниматься стоит лишь тем, к чему лежит душа.
Напомним,