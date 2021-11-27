Гороскоп на 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

27 ноября 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 28.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 28 ноября 2021 года,  воскресенье. 

Знак месяца — Стрелец.        

Гороскоп Овен. Вы можете стать жертвой собственного перфекционизма, если не понизите ставки.

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Гороскоп Телец. Едва ли сегодня вы получите позитивные эмоции в процессе общения с людьми, поэтому сведите его к минимуму.

Гороскоп Близнецы. У вас может случиться приступ неожиданной зависти (но так бывает).

Гороскоп Рак. Определите для себя приоритеты на выходной день и не отступайте от намеченных планов. 

Гороскоп Лев. Не стоит сегодня заниматься финансовыми делами, астрологи предупреждают: что-то обязательно пойдет не так. 

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Гороскоп Дева. Не поддавайтесь ревности и другим деструктивным эмоциям в отношениях с самыми близким и дорогими людьми. 

Гороскоп Весы. Вы можете почувствовать гиперактивность, излишни энергии используйте в спорте.

Гороскоп Скорпион.  Не стоит сразу от нее отказываться: дело пахнет большими деньгами, и эти деньги стоят риска. 

Гороскоп Стрелец. Не растрачивайте силы на мелкие дела, займитесь чем-то действительно важным. 

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Гороскоп Козерог. Если вам хочется с кем-то посоревноваться, пристально следите за тем, что и как говорите соперникам. 

Гороскоп Водолей. Неприятности сегодняшнего дня могут привести к приступу ревности.

Гороскоп Рыбы.  Отличный день для творчества и отдыха. Но заниматься стоит лишь тем, к чему лежит душа. 

Напомним, 

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