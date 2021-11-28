Гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 29.11.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 29 ноября 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Стрелец.

Гороскоп Овен. Желательно сосредоточиться на решении бытовых проблем, на работе вы будете не таким эффективным.

Чувство меры во всем спасет вас от многих неприятных моментов, отмечают астрологи.

Гороскоп Близнецы. Возможно, пришло время отказаться от вещей, которые изжили свой век.

Гороскоп Рак. Если человек осознал, что ошибался и извиняется, не стоит слишком долго гордо молчать в ответ.

Гороскоп Лев. Сегодня вы найдете общий язык с каждым, пользуйтесь возможностью.

Максимально благоприятный день для запуска новых инициатив, проектов, можно смело рассказывать о своих идеях.

Гороскоп Весы. Если у вас есть цель, сегодня постарайтесь идти к ней окольными путями.

Гороскоп Скорпион. Постарайтесь не очень ярко демонстрировать окружающим свое интеллектуальное превосходство.

Гороскоп Стрелец. В общении с партнерами не переходите черту, не общайтесь излишне свободно, рассказывая о себе личные факты.

Найдите время для себя, а вам сейчас необходимо побыть наедине с природой и вдохнуть свежий воздух.

Гороскоп Водолей. Будьте осторожны с потенциально опасными предметами, неподходящий день для риска и авантюр!

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для проведения финансовых операций – заключения важных контрактов.

Напомним,