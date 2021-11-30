Гороскоп на 1 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

30 ноября 2021 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 1 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 1 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 01.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 1 декабря 2021 года,  среду.

Знак месяца — Стрелец.        

Гороскоп Овен. Не стоит сегодня действовать одному, не отказывайтесь от помощи.

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Гороскоп Телец. Если чувствуете, что готовы на небольшие подвиги, не сдерживайте свои порывы в среду.

Гороскоп Близнецы. Зима может начаться с неожиданного, но приятного сюрприза. 

Гороскоп Рак. День будет состоять из множества небольших задач, на которые придется потратить львиную долю свободного времени. 

Гороскоп Лев. . В этот день вы можете легко допустить ошибку. Постарайтесь занять позицию слушателя. 

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Гороскоп Дева. Накопилось довольно много работы, однако справиться с ней вы сможете лишь в том случае, если останетесь спокойным. 

Гороскоп Весы. Плодотворной работе не помешают даже незначительные трудности, которых будет много.

Гороскоп Скорпион. Настроение у вас будет хорошим, не позволяйте недоброжелателям испортить его. 

Гороскоп Стрелец.  В этот день возможны спонтанные встречи с друзьями, вечер будет приятным. 

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Гороскоп Козерог. Вы полны сил, уверенность в себе тоже находится на высоком уровне! Это хорошее время для выполнения сложных задач.

Гороскоп Водолей.  Возможно, в течение дня вы услышите новость, касающуюся вашего друга. 

Гороскоп Рыбы.  Возможны семейные разногласия или споры с друзьями.

Напомним, 

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