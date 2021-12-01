Гороскоп на 2 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

1 декабря 2021 15:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 2 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 2 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 02.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 2 декабря 2021 года,  четверг.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Друзья и близкие помогут вам принять ответственное решение. 

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Гороскоп Телец. Все дела желательно закончить до наступления обеда, а затем посвятить время отдыху и развлечениям.

Гороскоп Близнецы. Удача будет улыбаться вам, рискуйте, не сомневаясь в своих силах.

Гороскоп Рак. Астрологи считают, что пришло время на работе проявить инициативу, показать свои способности и навыки.

Гороскоп Лев. Хороший день для налаживания отношений с человеком, который вам небезразличен. 

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Гороскоп Дева. Если вы не будете отдыхать, то не сможете и нормально работать, посвятите время вещам, которые помогут набраться сил.

Гороскоп Весы. Ваши финансы в удовлетворительном положении (не стоит ничего резко менять).

Гороскоп Скорпион. Постарайтесь слишком активно не демонстрировать свою неприязнь людям, которые раздражают.

Гороскоп Стрелец.  Не исключено, что вы решитесь на переезд или, например, оставить в прошлом человека, который тянет вас на дно.

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Гороскоп Козерог.  Возможны разногласия с партнером в личной жизни. Однако эти проблемы временные, переживите их!

Гороскоп Водолей.  Не стоит доверять людям, которые в прошлом уже предавали. 

Гороскоп Рыбы. Расставаться с работой пока не стоит, ведь это повлияет на ваше финансовое положение.

Напомним, 

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