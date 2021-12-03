Гороскоп на 4 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

3 декабря 2021 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 4 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 04.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 4 декабря 2021 года,  субботу.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Есть риск поссориться с любимым человеком из-за досадной мелочи. 

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Гороскоп Телец. Приложите сегодня максимум усилий для достижения самых масштабных и важных для вас целей.

Гороскоп Близнецы. Лень придется преодолевать титаническими усилиями, но к вечеру вы будете собой довольны. 

Гороскоп Рак. Не отступайте от планов, даже если близкие будут отговаривать. 

Гороскоп Лев. Любые переговоры следует проводить в неформальной обстановке, как  и надлежит делать в выходной день.

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Гороскоп Дева. Хороший день для поиска новой работы или оценки своих возможностей по повышению квалификации.

Гороскоп Весы. Займите день поиском информации, которая представляет для вас профессиональный интерес.

Гороскоп Скорпион. Не отказывайте людям, которые просят о небольшой услуге. 

Гороскоп Стрелец.  У вас будет много энергии, ее необходимо потратить на вещи, которые вас вдохновляют!

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Гороскоп Козерог.  Встреча с человеком из прошлого окажется пустой тратой времени, так и знайте. 

Гороскоп Водолей.  Не стоит брать на дом работу, отдохните, наберитесь сил!

Гороскоп Рыбы. Прекрасный день, чтобы признать свои ошибки и, возможно, извиниться. 

Напомним, 

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