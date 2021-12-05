Гороскоп на 6 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

5 декабря 2021 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 6 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 06.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 5 декабря 2021 года, понедельник. 

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Благоприятный день для массовых мероприятий, можно провести время на свежем воздухе.

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Гороскоп Телец. Нет лучшего момента, чтобы побаловать себя любимого, займитесь делами, которые приносят удовольствие.

Гороскоп Близнецы. Стоит опасаться предательства, лучше не верить незнакомцам.

Гороскоп Рак. Не поддавайтесь соблазнам, старайтесь держаться за план, разработанный накануне.

Гороскоп Лев. Не исключено, что вы встретите человека, который окажет значительное влияние на будущую жизнь.

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Гороскоп Дева. У вас не получится отсидеться в стороне, если хотите получить проект, за который ранее боролись. 

Гороскоп Весы. Ваша  аура будет притягивать людей, но среди них могут быть и персоны с нечестными намерениями.

Гороскоп Скорпион. Не стоит слишком сильно настаивать на своих жизненных принципах в общении с близкими.

Гороскоп Стрелец.  Возможны эмоциональные срывы, однако справиться с ними вам поможет приятное времяпровождение.

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Гороскоп Козерог.  Деньги не терпят слабостей, предупреждают астрологи, поэтому вам следует проявить силу характера. 

Гороскоп Водолей.  Скорее всего, обещания, которые вы услышите сегодня, окажутся ложью.

Гороскоп Рыбы. Вы получите поддержку коллег, которая будет бесценной. 

Напомним, 

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