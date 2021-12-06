Гороскоп на 7 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 07.12.2021 для всех знаков Зодиака!
Узнайте свой гороскоп на 6 декабря 2021 года, вторник.
Знак месяца — Стрелец.
Гороскоп Овен. В этот день вам желательно направить лишнюю энергию не на ссоры, а на спорт.
Гороскоп Близнецы. Постарайтесь ограничить свой круг общения во вторник самыми близкими.
Гороскоп Рак. Сегодня вы можете позволить себе небольшой приступ жалости к себе, чтобы заесть его чем-нибудь вкусным.
Гороскоп Лев. На работе на вас может свалиться слишком много всего, но это не повод опускать руки.
Гороскоп Весы. Постарайтесь даже на агрессию отвечать сдержанно, это не о вас, а о злости других людей на весь мир.
Гороскоп Скорпион. Нет смысла вступать в дискуссии о смысле бытия, если они конкретно вас не касаются.
Гороскоп Стрелец. Рискуете весь день потратить на незначительные дела, но так и не добраться до главного задания.
Гороскоп Водолей. Нет смысла переживать о каждой мелочи, постарайтесь подумать о своей нервной системе.
Гороскоп Рыбы. День подойдет для планирования будущего и пересмотра уже существующих планов.
Напомним,