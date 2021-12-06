Гороскоп на 7 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

6 декабря 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 7 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 07.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 6 декабря 2021 года, вторник.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. В этот день вам желательно направить лишнюю энергию не на ссоры, а на спорт.

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Гороскоп Телец. Концентрация на работе поспособствует успешным результатам. Главное, не отвлекаться!

Гороскоп Близнецы. Постарайтесь ограничить свой круг общения во вторник самыми близкими.

Гороскоп Рак. Сегодня вы можете позволить себе небольшой приступ жалости к себе, чтобы заесть его чем-нибудь вкусным.

Гороскоп Лев. На работе на вас может свалиться слишком много всего, но это не повод опускать руки.

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Гороскоп Дева.  Не исключено, что в семье может случиться разлад из-за вашего нежелания замечать состояние партнера.

Гороскоп Весы. Постарайтесь даже на агрессию отвечать сдержанно, это не о вас, а о злости других людей на весь мир.

Гороскоп Скорпион. Нет смысла вступать в дискуссии о смысле бытия, если они конкретно вас не касаются.

Гороскоп Стрелец.  Рискуете весь день потратить на незначительные дела, но так и не добраться до главного задания. 

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Гороскоп Козерог. Самые ответственные дела советуем перенести на утро, а вечер посвятить общению с близкими людьми.

Гороскоп Водолей.  Нет смысла переживать о каждой мелочи, постарайтесь подумать о своей нервной системе.

Гороскоп Рыбы. День подойдет для планирования будущего и пересмотра уже существующих планов. 

Напомним, 

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