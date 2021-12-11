Гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 12.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 12 декабря 2021 года, воскресенье.

Знак месяца — Стрелец.

Гороскоп Овен. Ваша категоричность может привести к локальным конфликтам.

Не стоит слишком сильно прогибаться под человека, которого вы считаете авторитетом в своей жизни.

Гороскоп Близнецы. Пора сделать шаг, который вы давно откладывали. Все получится!

Гороскоп Рак. Конфликты в семье желательно улаживать, а не игнорировать: разговоры помогут вернуть мир.

Гороскоп Лев. Прекрасный день для любых исправлений и редакции, работа над ошибками пройдет на ура!

Ваше обостренное чувство справедливости будет скорее вредить в работе, чем помогать.

Гороскоп Весы. Главный помощник сегодня – прямолинейность и честность.

Гороскоп Скорпион. Вам нужен план, чтобы добиться цели, не отступайте от намеченного.

Гороскоп Стрелец. Не тот день, когда можно говорить правду, не думая о последствиях для отношений.

Сегодня стоит проявить максимум деликатности и осторожности в общении с друзьями и родными.

Гороскоп Водолей. Не позволяйте втянуть вас в ненужный конфликт, который вас не касается.

Гороскоп Рыбы. Не время для спонтанных решений, кто знает, куда они вас заведут.

Напомним,