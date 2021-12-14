Гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

14 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 15.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 15 декабря 2021 года, среду. 

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Не отказывайтесь помочь людям, если выпадает возможность. 

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Гороскоп Телец. Неожиданные вспышки раздражения могут серьезно подпортить вашу репутацию и отношения с людьми.

Гороскоп Близнецы. Из-за прилива сил вы можете взять на себя больше, чем способны сделать за день.

Гороскоп Рак. Астрологи предупреждают: если захочется пожалеть себя и впасть в уныние, срочно ищите себе дело. 

Гороскоп Лев. Не стоит доверять случайным незнакомцам тайны, как свои, так и чужие.

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Гороскоп Дева. Если будете сегодня заниматься добрыми делами, не думайте о возможной выгоде, иначе все будет зря.

Гороскоп Весы. День подходит для исправления ошибок прошлого, особенно профессиональных. 

Гороскоп Скорпион. Сегодня вы можете помириться с человеком, который до сих пор вам дорог, несмотря на разногласия. 

Гороскоп Стрелец.  Не стоит заниматься самокритикой – кроме падения самооценки ниже уровня плинтуса, это ничего вам не принесет.

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Гороскоп Козерог. Ваша практичность сегодня может навредить, старайтесь думать не только о комфорте и материальных ценностях.

Гороскоп Водолей. Небольшие знаки внимания значительно улучшат ваши отношения с близкими. 

Гороскоп Рыбы. Постарайтесь с пониманием отнестись к раздражительности близких, у вас такие дни тоже бывают.

Напомним, 

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