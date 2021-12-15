Гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

15 декабря 2021 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 16.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 16 декабря 2021 года, четверг.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Возникнет заманчивое профессиональное предложение!

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Гороскоп Телец. День будет наполнен приятными сюрпризами, старайтесь реагировать на них сдержанно, в своем стиле.

Гороскоп Близнецы. Желательно всю работу сделать в первой половине дня. 

Гороскоп Рак. Увы, Фортуна от вас отвернется, но это временно, не переживайте (просто перенесите на другое время дела).

Гороскоп Лев. День ожидается сложный, на поверхность могут вынырнуть старые проблемы. 

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Гороскоп Дева. Вас не будут обременять дополнительными обязанностями, можно сосредоточиться на своих основных!

Гороскоп Весы. Желательно налаживать связи, ценные и профессиональные.

Гороскоп Скорпион. Подходящее время для активной работы, решения старых проблем. 

Гороскоп Стрелец.  Не будьте к себе такими требовательными, иначе можете совсем не заметить свои успехи.

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Гороскоп Козерог. Нужно проявить аккуратность в работе с документами и с материальными ценностями!

Гороскоп Водолей. Не пытайтесь заниматься несколькими делами сразу!

Гороскоп Рыбы. Останьтесь дома, если есть такая возможность, посвятите время себе!

Напомним, 

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