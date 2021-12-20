Гороскоп на 21 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

20 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 21 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 21.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 21 декабря 2021 года, вторник.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Не стоит на зло отвечать злом, предупреждают астрологи.

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Гороскоп Телец. Любые финансовые операции пройдут успешно, вы сможете получить прибыль быстро и в полном объеме.

Гороскоп Близнецы. Проблемы возникнут, если возьмете на себя чужие обязанности. 

Гороскоп Рак. Не забывайте сегодня, что фортуна может быть капризной барышней, с ней не стоит шутить!

Гороскоп Лев. Сегодня даже минимальный обман близкий людей может привести к локальной катастрофе и выяснению отношений.

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Гороскоп Дева. Если почувствуете сегодня недомогание, знайте, это результат вашего бешенного рабочего темпа, пора отдохнуть!

Гороскоп Весы. Верить незнакомцам, это не самая лучшая затея сегодня. Будьте внимательны!

Гороскоп Скорпион. Если вы хотите с кем-то помириться, то сделайте для него доброе дело, он не устоит.

Гороскоп Стрелец. Если сегодня вы посмотрите на себя со стороны, то сможете узнать и понять много полезного.

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Гороскоп Козерог. Намеченное свидание лучше перенести – даже незначительный спор на пустяковую тему способен стать ссорой.

Гороскоп Водолей. Незначительные проблемы могут испортить настроение из-за общей нестабильности.

Гороскоп Рыбы. Принять важное решение поможет интуиция, прислушивайтесь к ней. 

Напомним, 

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