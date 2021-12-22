Гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 23.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 23 декабря 2021 года, четверг.

Знак месяца — Стрелец.

Гороскоп Овен. Критически сегодня относитесь к любым утверждениям, которые вам озвучивают.

В этот день нельзя никого обманывать, даже если ложь кажется совсем безобидной или ее невозможно опровергнуть.

Гороскоп Близнецы. На недоброжелателей просто не обращайте внимания, их действия продиктованы завистью.

Гороскоп Рак. Сегодня инициатива вовсе не наказуема, наоборот!

Гороскоп Лев. Ожидаются неожиданные, но крайне своевременные денежные поступления!

Не забывайте о заслуженном отдыхе после напряженной работы, так вы восполните свой запас сил и ресурсов!

Гороскоп Весы. День, когда можно позволить себе рискнуть, купив, например, лотерейный билет.

Гороскоп Скорпион. Астрологи не советуют вам сегодня отправляться в парикмахерскую или салон красоты.

Гороскоп Стрелец. Свои сокровенные тайны нельзя рассказывать случайным людям, даже если располагает обстановка.

Найти ответ на вопрос не составит труда: собеседники станут заводить разговор на интересующую вас тему.

Гороскоп Водолей. Вы сегодня без труда будет отделять ложь от правды.

Гороскоп Рыбы. Постарайтесь не общаться с людьми, которые вам неприятны (даже если вы еще не разобрались, почему).

Напомним,