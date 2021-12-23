Гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

23 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 24 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 24.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 23 декабря 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Собственные эмоции могут испытать вас на прочность в этот день. 

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Гороскоп Телец. У вас сегодня появится много энергии, однако использовать ее необходимо с умом и на первостепенные проекты.

Гороскоп Близнецы. Желательно сегодня и поработать, и хорошенько отдохнуть, все успеть!

Гороскоп Рак. Не отступайте от целей, которые наметили себе ранее. Еще есть шанс успеть все сделать в этом году!

Гороскоп Лев. Если вас испортят настроение, будет очень сложно вновь вернуть себе положительное расположение духа.

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Гороскоп Дева. Сомнения могут быть полезны, но конкретно сегодня они могут лишь помешать вам своевременно отреагировать.

Гороскоп Весы. Вам астрологи рекомендуют немного передохнуть, чтобы удостовериться в правильности выбранного направления.

Гороскоп Скорпион. Займитесь делом первоочередной важности, не отвлекаясь на других.

Гороскоп Стрелец. День будет благоприятным для любой активности, поэтому постарайтесь не сидеть на месте. 

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Гороскоп Козерог. Сегодня, образно говоря, из "тени" выйдут люди, которые позволяют себе злословить у вас за спиной.

Гороскоп Водолей.  Вам придется принять важное решение, но главное даже не это, не топчитесь на месте, приняв его!

Гороскоп Рыбы. День благоприятен для общения с зарубежными деловыми партнерами и друзьями.

Напомним, 

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