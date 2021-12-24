Гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

24 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 25.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 25 декабря 2021 года, субботу.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Успех будет зависеть прежде всего от правильного выбора цели!

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Гороскоп Телец. Этот день точно не подходит для героических поступков, отложите важные дела до понедельника.

Гороскоп Близнецы. Вам будет трудно действовать по плану, приготовьтесь к необходимости импровизировать.

Гороскоп Рак. Не отказывайте себе, если хочется приобрести обновку, вещь прослужит долго.

Гороскоп Лев. День может быть не самым простым, но и достижения, ради которых пришлось постараться, оцениваются выше!

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Гороскоп Дева. Серьезные проблемы обойдут вас стороной, если сохраните самообладание в самые провокационные моменты.

Гороскоп Весы. Вы на многое способны, не позволяйте безосновательным страхам остановить вас.

Гороскоп Скорпион. День ожидается хороший, легкий и благоприятный, сможете провести его так, как сами хотите.

Гороскоп Стрелец. Стоит воспользоваться возможностью осуществить самые важные планы и задумки. 

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Гороскоп Козерог. Эмоциональный фон отличается напряженностью, порой вас одолевают противоречивые чувства.

Гороскоп Водолей.  Если трудности и возникнут, они не принесут существенных неприятностей, вы все решите.

Гороскоп Рыбы. Главное, не торопиться сегодня с выводами, решениями и делами. 

Напомним, 

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