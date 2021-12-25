Гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

25 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 26.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 26 декабря 2021 года, воскресенье.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Если придется заниматься работой, сконцентрируйтесь, покажите свое мастерство.

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Гороскоп Телец. Прекрасный день для делового общения, в ходе которого вы сможете найти единомышленников и союзников.

Гороскоп Близнецы. Дело тут не столько в каких-то происходящих событиях, сколько в вашем настроении.

Гороскоп Рак. Вторая половина дня будет щедра на приятные неожиданности от близких.

Гороскоп Лев. Вы сможете оперативно добиться нужного результата, если перестанете слушать окружающих.

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Гороскоп Дева. После отдыха не стоит ставить рекорды, входите в рабочий ритм медленно, иначе можно ошибиться на старте.

Гороскоп Весы. Сохраняйте спокойствие, иначе можно поссориться с близкими. 

Гороскоп Скорпион. День прекрасно подходит для того, чтобы задуматься над своими планами и разработать стратегию.

Гороскоп Стрелец. Проявляйте инициативу как в работе, так и в личной жизни.

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Гороскоп Козерог. Астрологи советуют провести день с единомышленниками, вместе вы на многое окажетесь способны.

Гороскоп Водолей. Удачное время для посещения стилистов, парикмахеров, делать различные косметологические процедуры.

Гороскоп Рыбы. Вы легко находите общий язык с разными людьми, можете подружиться с теми, кого видите впервые.

Напомним, 

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