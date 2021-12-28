Гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

28 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 29.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 29 декабря 2021 года, среду.

Знак месяца — Стрелец.         

Гороскоп Овен. Вы должны находиться в центре внимания весь день для достижения самых разных целей!

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Гороскоп Телец. Прекрасное время, чтобы попробовать себя в кулинарии или, если вы уже мастер, освоить новое блюдо. 

Гороскоп Близнецы. Этот день подходит для исполнения давнего желания, судьба которого находится в ваших руках!

Гороскоп Рак. Перемены могут быть резкими, а поэтому болезненными, но они приведут к лучшему. 

Гороскоп Лев. Побудьте наедине с собой, если ощущаете, что в суете предновогодних дней потеряли спокойствие. 

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Гороскоп Дева.  Пришло время подвести итоги года, который уже уходит. Вы многого достигли и можете себя за это похвалить!

Гороскоп Весы. Вы окружены людьми, которые вас любят и гордятся вашими успехами. 

Гороскоп Скорпион. Вы пока только набираете обороты в новом проекте, но основы успеха уже заложены!

Гороскоп Стрелец. Вселенная полностью вас поддерживает, так что поверьте в возможность чуда и создайте лучшую версию вашей жизни.

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Гороскоп Козерог. Если что-то идет не так, возможно, пришло время пересмотреть свой дневной распорядок.

Гороскоп Водолей. Вы находитесь там, где вам положено быть, и это прекрасное место!

Гороскоп Рыбы. Не судите слишком строго случайных людей, не исключено, что они не случайно появились в вашей жизни.

Напомним, 

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