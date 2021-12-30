Гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

30 декабря 2021 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 31 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 31.12.2021 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 31 декабря 2021 года, пятницу.

Знак месяца — Стрелец.          

Гороскоп Овен. Желательно день провести дома, подготовиться к празднику в компании самых близких!

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Гороскоп Телец. Вас будет отличать высокая работоспособность в канун праздника, посвятите время бытовым хлопотам.

Гороскоп Близнецы. Любую проблему вам сегодня поможет решить не разум, а интуиция.

Гороскоп Рак. Любые переживания сегодня чреваты серьезными последствиями. 

Гороскоп Лев. Общение с незнакомцами или случайными людьми чревато конфликтами даже в предпраздничный день. 

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Гороскоп Дева. Перед праздником вам нужно отдохнуть, если загрузите себя работой, то даже не ощутите Новый год.

Гороскоп Весы. Думайте о своем будущем, рисуя в голове позитивные сценарии. Такое программирование поможет избежать неприятностей.

Гороскоп Скорпион. Избежать плохого настроения можно, если вырваться из дома и прогуляться немного.

Гороскоп Стрелец. Не стоит сегодня думать о чужих проблемах: позвольте себе роскошь – посвятите день себе.

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Гороскоп Козерог. В этот день как никогда нужно – и важно – общение с друзьями и близкими людьми, это самое главное. 

Гороскоп Водолей. Пришло время посвятить свое время старшим родственникам, они нуждаются в вас.

Гороскоп Рыбы. В последний день года вам, возможно, придется попрощаться с кем-то из неприятелей, прикидывающихся друзьями. 

Напомним, 

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