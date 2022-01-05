Гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака

5 января 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 06.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 6 января 2022 года, четверг.

Знак месяца — Козерог.         

Гороскоп Овен. Непродуманные действия могут принести вам множество проблем.

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Гороскоп Телец. Прекрасное время, чтобы помириться с дорогими людьми, с которыми вы из-за мелочи поссорились. 

Гороскоп Близнецы. Поработайте над своей самооценкой, вы существенно принижаете свои заслуги. 

Гороскоп Рак. Астрологи призывают отпустить обиду, а если сделать это слишком сложно, попрощайтесь с человеком. 

Гороскоп Лев. Возьмите на себя ответственность за происходящее, если вам важен результат. 

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Гороскоп Дева. Сегодня риск не будет благородным, поэтому старайтесь придерживаться знакомых маршрутов. 

Гороскоп Весы. Звезды считают, что вам не стоит торопиться в четверг, тщательно все обдумывайте. 

Гороскоп Скорпион. Очень важно сегодня не отвлекаться от цели, даже если второстепенные задачи будут срочными.

Гороскоп Стрелец. Советы, даже данные самыми близкими, сегодня, увы, приведут к краху. 

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Гороскоп Козерог. Не тратьте на пустяки энергию, которую вы сегодня получите от Вселенной. Займитесь важными делами. 

Гороскоп Водолей. Будьте спокойным и уравновешенным, даже если за окном буря. 

Гороскоп Рыбы. Звезды рекомендуют вам распланировать свою жизнь на несколько месяцев, выделив цели.

Напомним, 

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