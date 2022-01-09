Гороскоп на 10 января 2022 года для всех знаков Зодиака

9 января 2022 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 10 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 10 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 10.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 10 января 2022 года, понедельник.

Знак месяца — Козерог.         

Гороскоп Овен. Плохие предчувствия не будут иметь под собой никаких оснований.

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Гороскоп Телец. Держите себя в руках, эмоциональные всплески могут привести к ошибкам на работе!

Гороскоп Близнецы. Думайте о хорошем, тогда хорошее к вам притянется. 

Гороскоп Рак. Вам будет тяжело даваться общение, желательно сократить его к минимуму.

Гороскоп Лев. Отнеситесь с пониманием к критике близких, она не совсем уж беспочвенна, если честно. 

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Гороскоп Дева. Если у вас есть давние конфликты с родственниками, именно сегодня можно начать их улаживать.

Гороскоп Весы. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, едва ли вы помирите враждующие стороны. 

Гороскоп Скорпион. Работа обезопасит вас от неприятностей, связанных с эмоциональными срывами.

Гороскоп Стрелец. Не забывайте, что с мнением близких тоже необходимо считаться. 

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Гороскоп Козерог. День будет зависеть от вашего настроения, а негативные мысли могут обернуться последствиями.

Гороскоп Водолей. Если и возникнут конфликты, они уладятся еще до наступления вечера.

Гороскоп Рыбы. Откажитесь от общения с людьми, которые вас раздражают. 

Напомним, 

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