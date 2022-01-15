Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

15 января 2022 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 15.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 16 января 2022 года, воскресенье. 

Знак месяца — Козерог.            

Гороскоп Овен. Косметические процедуры с большой долей вероятности приведут к неудовлетворительному результату.

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Гороскоп Телец. Следите за словами, которые вы говорите в присутствии малознакомых людей, а лучше общение сведите к минимуму!

Гороскоп Близнецы. Избегайте выяснения отношений с близкими (особенно на повышенных тонах).

Гороскоп Рак. Звезды советуют сконцентрироваться на сохранении позитивного мышления!

Гороскоп Лев. Лучше для глобальных и энергетических затратных дел выбрать другой день, а сегодня отдохнуть, расслабиться.

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Гороскоп Дева. Чужие советы конкретно сегодня скорее навредят вам, чем помогут, никого не слушайте, кроме себя. 

Гороскоп Весы. Семейные торжества — это то место, где вам не стоит быть, даже при наличии веского повода.

Гороскоп Скорпион. От резких перепадов настроения вас спасет серьезная работа. Не отлынивайте под предлогом выходного дня.

Гороскоп Стрелец. В общении все будет складываться не очень, агрессивные люди на вашем пути могут повстречаться абсолютно неожиданно.

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Гороскоп Козерог. Энергию нынешнего дня необходимо – разумеется, по возможности – аккумулировать до следующего дня.

Гороскоп Водолей. Пришло время проанализировать свое моральное состояние и сделать выводы. 

Гороскоп Рыбы. Не стоит экспериментировать с питанием, иначе можно нарваться на отравление. 

Напомним, 

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