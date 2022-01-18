Гороскоп на 19 января 2022 года для всех знаков Зодиака

18 января 2022 15:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 19 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 19 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 19.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 19 января 2022 года, среду.

Знак месяца — Козерог.             

Гороскоп Овен. Любую агрессию в свою сторону сегодня разумнее всего игнорировать.

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Гороскоп Телец. Хорошее время для финансовых дел, где необходимо соблюдать баланс между риском и традициями.

Гороскоп Близнецы. Не стоит соглашаться выполнить за коллегу часть его работы, чтобы кому-то понравиться. 

Гороскоп Рак. Придется выйти из зоны комфорта, вознаграждение будет соответствующим.

Гороскоп Лев. Не советуют астрологи сегодня лгать близким, даже в мелочах и ради спасения всеобщего настроения.

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Гороскоп Дева. Запас энергии, точнее нехватка жизненных сил сегодня будет ощущаться особенно остро, не перегружайте себя. 

Гороскоп Весы. Звезды рекомендуют свести общение к минимуму, ничего хорошего оно вам сегодня не принесет. 

Гороскоп Скорпион. Не бойтесь попробовать себя в благотворительности, если раньше не хотелось, а теперь, наоборот. 

Гороскоп Стрелец. Не стоит ничего делать без заранее составленного – подробного – плана.

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Гороскоп Козерог.  Любой спор с близким человеком сегодня закончится малоприятным конфликтом, имейте в виду. 

Гороскоп Водолей. Люди, которые будут казаться доброжелательными, на деле могут создать вам проблемы!

Гороскоп Рыбы. Нежелательно делать какой-либо – даже незначительный – выбор: не получится адекватно оценить все факторы.

Напомним, 

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