Глоба назвал знаки Зодиака, которым пора готовиться к черной полосе в жизни

В 2022 году ветер перемен может принести неприятности некоторым знакам Зодиака. Павел Глоба знает их имена!

Гороскоп от Павла Глобы поможет понять, грозят ли вам в будущем неприятности.

Если да, то как к ним подготовиться?

Рак, вам нужно собраться с силами! Главной проблемой может стать скука и, последующие за ней, поиски смысла жизни.

Не стоит ждать ничего хорошего от работы, скорее всего, в скором времени вы захотите поменять ее на что-то более значимое.

Козерог, неудача в ваше случае будет связана с нежеланием учиться на своих ошибках: наступите на те же грабли, результат получите закономерный. Астрологи советуют вам все-таки провести работу над ошибками, пока не поздно, и не быть таким самоуверенным.

Лев, вам не будет везти в личной жизни.

Глоба рекомендует отказаться от обострения ссор, иначе рискуете вовсе нарваться на расставание с любимым человеком.

Напомним,