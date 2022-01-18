Глоба назвал знаки Зодиака, которым пора готовиться к черной полосе в жизни
В 2022 году ветер перемен может принести неприятности некоторым знакам Зодиака. Павел Глоба знает их имена!
Если да, то как к ним подготовиться?
Рак, вам нужно собраться с силами! Главной проблемой может стать скука и, последующие за ней, поиски смысла жизни.
Не стоит ждать ничего хорошего от работы, скорее всего, в скором времени вы захотите поменять ее на что-то более значимое.
Лев, вам не будет везти в личной жизни.
Глоба рекомендует отказаться от обострения ссор, иначе рискуете вовсе нарваться на расставание с любимым человеком.
Напомним,