Глоба назвал знаки Зодиака, которым пора готовиться к черной полосе в жизни

18 января 2022 15:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Глоба назвал знаки Зодиака, которым пора готовиться к черной полосе в жизни
Глоба назвал знаки Зодиака, которым пора готовиться к черной полосе
pixabay.com

В 2022 году ветер перемен может принести неприятности некоторым знакам Зодиака. Павел Глоба знает их имена!

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Гороскоп от Павла Глобы поможет понять, грозят ли вам в будущем неприятности.

Если да, то как к ним подготовиться? 

Рак, вам нужно собраться с силами! Главной проблемой может стать скука и, последующие за ней, поиски смысла жизни.

Не стоит ждать ничего хорошего от работы, скорее всего, в скором времени вы захотите поменять ее на что-то более значимое.

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Козерог, неудача в ваше случае будет связана с нежеланием учиться на своих ошибках: наступите на те же грабли, результат получите закономерный. Астрологи советуют вам все-таки провести работу над ошибками, пока не поздно, и не быть таким самоуверенным. 

Лев, вам не будет везти в личной жизни.

Глоба рекомендует отказаться от обострения ссор, иначе рискуете вовсе нарваться на расставание с любимым человеком.

Напомним, 

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