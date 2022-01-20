Гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака

20 января 2022 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 21.01. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 21 января 2022 года, пятницу.

Знак месяца — Козерог.               

Гороскоп Овен. Есть вероятность неожиданного получения прибыли. 

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Гороскоп Телец. Если начальство предлагает вроде бы хорошую новую должность, сначала все же подумайте над этим.

Гороскоп Близнецы. Если приняли решения накануне, то сегодня не стоит его пересматривать.

Гороскоп Рак. День благоприятен для рыночных отношений, можно выгодно продать что-нибудь или приобрести нужную вещь.

Гороскоп Лев. Желательно не распыляться на мелкие дела, на них придется потратить все время. 

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Гороскоп Дева. Сегодня вы будете нуждаться в отдыхе, захотите посвятить немного времени себе. И в этом винить себя нельзя!

Гороскоп Весы. Спокойствие позволит вам без проблем справиться с любым заданием, которое поручит шеф.

Гороскоп Скорпион. Сегодня риск не является благородным, он может привести к убыткам. 

Гороскоп Стрелец. Не исключено, что вы получите возможность занять должность своей мечты. 

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Гороскоп Козерог.  Желательно избегать тесных связей с родственниками в этот день, скорее всего, вы разойдетесь во мнениях. 

Гороскоп Водолей. Необходимо быть внимательным к идеям, которые сегодня могут снизойти на вас сверху.

Гороскоп Рыбы. С родными и близкими желательно найти компромисс: никто из вас не ангел. 

Напомним, 

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